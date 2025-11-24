DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zieht am Montagabend an

24.11.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zieht am Montagabend an

Die Aktie von Ford Motor zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 12,96 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,12 EUR 0,06 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 12,96 USD nach oben. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,96 USD zu. Mit einem Wert von 12,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 3.432.168 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 13,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 7,80 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,81 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Am 23.10.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent auf 50,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen

Ford-Aktie stabil: Letztes Auto in Saarlouis wird gebaut

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen