Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zieht am Montagabend an

Um 20:07 Uhr wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 12,96 USD nach oben. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,96 USD zu. Mit einem Wert von 12,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 3.432.168 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 13,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 7,80 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,81 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.
Am 23.10.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent auf 50,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.
