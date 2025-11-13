Formycon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Formycon

Notierung im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 21,20 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 21,20 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,75 EUR ab. Mit einem Wert von 21,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.092 Formycon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 67,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 19,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 11,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 23.04.2026 gerechnet.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,622 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an