Formycon Aktie News: Formycon zieht am Vormittag an

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 22,90 EUR.

Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 22,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 22,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 937 Formycon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 181,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 16,94 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,764 EUR je Formycon-Aktie.

