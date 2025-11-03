DAX24.226 +1,1%Est505.700 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.007 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktienkurs im Fokus

freenet Aktie News: freenet am Montagmittag mit Abschlägen

03.11.25 12:05 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 26,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,02 EUR 0,12 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,78 EUR ab. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,78 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.182 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 28,70 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,91 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 EUR belaufen. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,51 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen