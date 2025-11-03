freenet Aktie News: freenet am Montagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 26,78 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,78 EUR ab. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,78 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.182 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 28,70 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,91 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 EUR belaufen. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,51 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient