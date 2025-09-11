freenet Aktie News: freenet reagiert am Freitagmittag positiv

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 27,88 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 27,88 EUR zu. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 27,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.658 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,74 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

August 2025: So schätzen Experten die freenet-Aktie ein