Kursentwicklung

freenet Aktie News: freenet am Vormittag kaum verändert

15.09.25 09:29 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Vormittag kaum verändert

Die Aktie von freenet hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,82 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,92 EUR an. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,82 EUR ein. Bei 27,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.481 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Gewinne von 35,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Mit Abgaben von 6,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,79 EUR an.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
