freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich freenet

18.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 27,48 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 11:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 27,48 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.715 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 5,39 Prozent sinken.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,48 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 615,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 618,50 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

