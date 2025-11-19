DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
freenet Aktie News: freenet am Vormittag gefragt

19.11.25 09:22 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Vormittag gefragt

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,28 EUR -0,20 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 0,2 Prozent auf 27,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.486 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,48 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 615,00 Mio. EUR gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

