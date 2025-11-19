freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,28 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 27,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 27,20 EUR. Bei 27,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 48.887 Stück.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 4,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,48 EUR aus.

Am 05.11.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 615,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 618,50 Mio. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,45 EUR je Aktie belaufen.

