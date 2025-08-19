DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,60 +5,9%Dow45.739 +2,1%Nas21.492 +1,9%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,56 -0,2%Gold3.371 +1,0%
freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

22.08.25 16:09 Uhr
freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 28,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,58 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,58 EUR zu. Bei 28,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 53.141 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 23,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,55 Prozent.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen