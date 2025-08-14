Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen
Wenig Veränderung ist aktuell in Frankfurt zu beobachten.
Um 12:23 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,04 Prozent auf 24.435,00 Punkte zu.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.426,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.536,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 15.07.2025, den Stand von 24.016,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23.716,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18.200,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,40 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 1,96 Prozent auf 90,58 EUR), Beiersdorf (+ 1,88 Prozent auf 103,00 EUR), BASF (+ 1,74 Prozent auf 46,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,73 Prozent auf 54,04 EUR) und RWE (+ 1,71 Prozent auf 35,17 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1.592,00 EUR), Siemens Energy (-1,45 Prozent auf 96,40 EUR), EON SE (-0,78 Prozent auf 15,86 EUR), Commerzbank (-0,67 Prozent auf 37,27 EUR) und MTU Aero Engines (-0,62 Prozent auf 387,30 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.340.215 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,096 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 4,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Alle: Alle Empfehlungen