DAX24.441 +0,3%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1684 +0,3%Öl66,45 -0,7%Gold3.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LUS-DAX-Entwicklung

Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

15.08.25 12:25 Uhr
Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen | finanzen.net

Wenig Veränderung ist aktuell in Frankfurt zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
46,72 EUR 1,00 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
100,90 EUR -0,35 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
90,50 EUR 1,62 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
37,17 EUR -0,31 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
30,89 EUR 0,23 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,81 EUR -0,08 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,07 EUR 1,02 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
389,50 EUR 1,30 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,87 EUR 0,09 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.592,50 EUR -48,00 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
35,18 EUR 0,58 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
239,55 EUR 0,30 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
96,14 EUR -1,68 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
100,20 EUR 1,20 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.449,5 PKT 24,5 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Um 12:23 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,04 Prozent auf 24.435,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.426,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.536,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 15.07.2025, den Stand von 24.016,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23.716,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18.200,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,40 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 1,96 Prozent auf 90,58 EUR), Beiersdorf (+ 1,88 Prozent auf 103,00 EUR), BASF (+ 1,74 Prozent auf 46,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,73 Prozent auf 54,04 EUR) und RWE (+ 1,71 Prozent auf 35,17 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1.592,00 EUR), Siemens Energy (-1,45 Prozent auf 96,40 EUR), EON SE (-0,78 Prozent auf 15,86 EUR), Commerzbank (-0,67 Prozent auf 37,27 EUR) und MTU Aero Engines (-0,62 Prozent auf 387,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.340.215 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,096 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 4,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen