DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahezu unverändert

03.09.25 09:24 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,54 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 46,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,54 EUR aus. Bei 46,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 22.876 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 3,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 47,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 50,07 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach -0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
