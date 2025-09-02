Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 47,59 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 212.950 Fresenius SE-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit Abgaben von 33,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

