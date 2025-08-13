Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 46,10 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 46,10 EUR nach oben. Bei 46,16 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 45,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 363.666 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,16 EUR erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2024 auf bis zu 31,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,18 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

