Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 49,68 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 49,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 50,02 EUR. Bei 49,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 87.778 Aktien.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,68 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

