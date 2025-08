Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagnachmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 42,32 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 42,32 EUR. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,28 EUR. Bei 41,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 578.529 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,18 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,39 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,74 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

