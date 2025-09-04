Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Nachmittag positiv

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 41,98 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 41,98 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,05 EUR. Mit einem Wert von 41,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 226.986 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 20,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,41 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

