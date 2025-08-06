Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 40,72 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 40,72 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,78 EUR zu. Bei 40,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 230.948 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 24,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 25,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,94 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,74 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

Redaktion finanzen.net

