Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Freitagvormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 41,43 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,09 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.508 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 21,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

FMC-Aktie knickt ein: Gewinn bei Fresenius Medical Care enttäuscht Erwartungen