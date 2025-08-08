DAX24.103 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,73 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagmittag fester

11.08.25 12:05 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagmittag fester

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 41,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,54 EUR 0,54 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,75 EUR. Bei 41,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 110.098 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 30,45 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 33,13 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,94 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

FMC-Aktie knickt ein: Gewinn bei Fresenius Medical Care enttäuscht Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.05.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
25.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen