Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagmittag fester
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 41,41 EUR.
Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,75 EUR. Bei 41,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 110.098 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 30,45 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 33,13 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,94 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.
Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen.
Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,72 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
