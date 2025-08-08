Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 41,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 41,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 41,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208.482 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,48 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,13 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 24,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,72 EUR je Aktie.

