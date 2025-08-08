Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag zu
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 41,56 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 41,56 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.496 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 29,98 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 33,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,94 EUR an.
Am 05.08.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy
Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold
FMC-Aktie knickt ein: Gewinn bei Fresenius Medical Care enttäuscht Erwartungen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen