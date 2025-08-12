Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag im Aufwind

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 42,26 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 42,26 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 182.001 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 27,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,47 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,94 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

