Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 42,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 42,42 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,42 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,71 EUR. Bisher wurden heute 75.886 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 21,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 26,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,44 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 48,94 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,75 EUR im Jahr 2025 aus.

