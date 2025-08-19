DAX24.333 -0,4%ESt505.481 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,46 +0,8%Gold3.326 +0,3%
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
Aktienentwicklung

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit KursVerlusten

20.08.25 12:07 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 42,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,97 EUR 0,56 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 42,90 EUR nach. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 42,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 55.088 Stück.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 20,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2024 (33,41 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 28,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,44 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,94 EUR an.

Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
25.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

