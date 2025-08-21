Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag behauptet

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,62 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,62 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 43,68 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.434 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 19,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 22,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,94 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

FMC-Aktie in Grün: Erste Tranche von Aktienrückkauf startet