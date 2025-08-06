DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.715 +2,1%Euro1,1665 +0,1%Öl66,35 -0,9%Gold3.398 +0,9%
NASDAQ Composite aktuell

Freundlicher Handel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite

07.08.25 22:32 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite | finanzen.net

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Indizes
NASDAQ Composite Index
21.242,7 PKT 73,3 PKT 0,35%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag erhöhte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 21.242,70 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,735 Prozent auf 21.325,01 Punkte an der Kurstafel, nach 21.169,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.090,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21.408,15 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,86 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20.412,52 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 07.05.2025, einen Wert von 17.738,16 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 07.08.2024, mit 16.195,81 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 10,18 Prozent. Bei 21.457,48 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit SIGA Technologies (+ 17,77 Prozent auf 8,55 USD), Veeco Instruments (+ 15,05 Prozent auf 22,94 USD), Amtech Systems (+ 13,11) Prozent auf 5,09 USD), Park-Ohio (+ 12,57 Prozent auf 18,00 USD) und MKS Instruments (+ 10,21 Prozent auf 98,77 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Cogent Communications (-19,46 Prozent auf 35,34 USD), Ultralife Batteries (-17,03 Prozent auf 6,77 USD), Astronics (-15,15 Prozent auf 30,01 USD), Scientific Games (-14,35 Prozent auf 77,87 USD) und Trend Micro (-10,99 Prozent auf 58,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36.669.211 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,725 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Resources Connection-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amtech Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
08.07.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
