Führungskraft greift bei Rheinmetall-Aktien zu
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Rheinmetall ins Blickfeld.
Werte in diesem Artikel
Kürzlich kam es bei Rheinmetall zu Directors' Dealings. Am 08.08.2025 wurde der Handel mit Rheinmetall-Anteilen gemeldet. Papperger, Armin Theodor, Vorstand bei Rheinmetall, hat am 07.08.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 180 Aktien zu je 1.669,50 EUR. Zum Handelsende ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 5,20 Prozent auf 1.655,00 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 2,30 Prozent im Minus bei 1.621,00 EUR. Letztlich wurden via FSE 3.156 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Der Marktwert von Rheinmetall beträgt unterdessen 75,20 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 45.823.096 Aktien im Streubesitz.
Vor dem ATP Holding GmbH-Handel sorgte zuletzt am 24.06.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. Die Erhöhung der Rheinmetall-Aktien im Depot um 300 Anteilsscheine zu je 1.674,50 EUR meldete in enger Beziehung, ATP Holding GmbH.
Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
