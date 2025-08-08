DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.161 ±-0,0%Euro1,1636 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Eigengeschäft von Führungskraft

Führungskraft greift bei Rheinmetall-Aktien zu

09.08.25 08:01 Uhr
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Rheinmetall ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.621,00 EUR -34,00 EUR -2,05%
Kürzlich kam es bei Rheinmetall zu Directors' Dealings. Am 08.08.2025 wurde der Handel mit Rheinmetall-Anteilen gemeldet. Papperger, Armin Theodor, Vorstand bei Rheinmetall, hat am 07.08.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 180 Aktien zu je 1.669,50 EUR. Zum Handelsende ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 5,20 Prozent auf 1.655,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 2,30 Prozent im Minus bei 1.621,00 EUR. Letztlich wurden via FSE 3.156 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Der Marktwert von Rheinmetall beträgt unterdessen 75,20 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 45.823.096 Aktien im Streubesitz.

Vor dem ATP Holding GmbH-Handel sorgte zuletzt am 24.06.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. Die Erhöhung der Rheinmetall-Aktien im Depot um 300 Anteilsscheine zu je 1.674,50 EUR meldete in enger Beziehung, ATP Holding GmbH.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rheinmetall AG

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
