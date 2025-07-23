Fußball bei Prime Video

Amazon Prime Video hat nach der Verpflichtung von Mats Hummels als Experten auch die letzte offene Personalfrage für die Fußball-Übertragungen der neuen Saison geklärt.

Der kostenpflichtige Streaminganbieter setzt auf Hannes Herrmann als Kommentator für die 17 Spiele der Champions League. Das bestätigte Amazon der Deutsche Presse-Agentur.

Der 36 Jahre alte Reporter hat bereits für Prime Video bei den Tennis-Übertragungen aus Wimbledon gearbeitet. Als Fußball-Kommentator war Herrmann bereits für die Bezahlsender Sky und Sportdigital im Einsatz. Co-Kommentator bleibt Benedikt Höwedes.

Prominente TV-Experten im Einsatz

Der überraschend verpflichtete Kommentator ist Nachfolger von Jonas Friedrich, der zur neuen Saison die Moderation übernimmt. Friedrich folgt in diesem Job auf Alex Schlüter, der zur "Sportschau" der ARD gewechselt ist. Herrmanns erster Champions-League-Einsatz ist am kommenden Dienstag beim Qualifikationsspiel Glasgow Rangers gegen Club Brügge.

Während der Streaminganbieter beim neuen Kommentator auf einen bisher relativ unbekannten Journalisten setzt, hat er vor wenigen Wochen mit Hummels einen sehr prominenten Ex-Profi verpflichtet. Zum Prime-Experten-Team gehören zudem Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning.

