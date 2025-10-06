DAX24.391 +0,1%Est505.622 -0,5%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,58 +1,9%Gold3.940 +1,4%
GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit stabiler Tendenz

06.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von GEA zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die GEA-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 62,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
63,55 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 62,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die GEA-Aktie legte bis auf 62,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 62,85 EUR. Bei 62,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.539 GEA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 43,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,33 EUR je GEA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

September 2025: So schätzen Experten die GEA-Aktie ein

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor einem Jahr verdient

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025GEA BuyUBS AG
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

