GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von GEA zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die GEA-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 62,90 EUR.

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 62,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die GEA-Aktie legte bis auf 62,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 62,85 EUR. Bei 62,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.539 GEA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 43,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,33 EUR je GEA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

