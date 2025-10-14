GEA Aktie News: GEA am Dienstagnachmittag in Rot

GEA im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 61,55 EUR.

Die GEA-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 61,55 EUR. In der Spitze fiel die GEA-Aktie bis auf 61,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.162 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GEA-Aktie 8,53 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Mit Abgaben von 28,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 1,31 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

