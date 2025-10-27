DAX24.274 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,34 -0,5%Gold4.040 -1,0%
Notierung im Fokus

GEA Aktie News: GEA schiebt sich am Vormittag vor

27.10.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: GEA schiebt sich am Vormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von GEA. Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
63,70 EUR 0,45 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 63,70 EUR. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 63,75 EUR zu. Bei 63,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 2.051 Aktien.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 4,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 44,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,50 EUR je GEA-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

