GEA Aktie News: GEA verteuert sich am Freitagmittag

Die Aktie von GEA gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von GEA konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 62,05 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 62,05 EUR. In der Spitze gewann die GEA-Aktie bis auf 62,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.035 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 59,50 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,32 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

In der GEA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

