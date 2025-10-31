GEA Aktie News: GEA verteidigt Stellung am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GEA hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 61,90 EUR bewegte sich die GEA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die GEA-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 61,90 EUR. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 62,15 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die GEA-Aktie bis auf 61,75 EUR. Mit einem Wert von 62,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.818 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 7,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

GEA veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,66 EUR. Im letzten Jahr hatte GEA einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat GEA 1,31 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2026 wird GEA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

