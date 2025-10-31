GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,00 EUR.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 62,00 EUR. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,05 EUR an. Bei 62,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.166 GEA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,06 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,87 Prozent zurück. Hier wurden 1,31 Mrd. EUR gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte GEA die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

