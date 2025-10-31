DAX24.007 -0,5%Est505.681 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,68 -0,1%Gold4.001 -0,9%
Aktienkurs im Fokus

GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Vormittag gestärkt

31.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von GEA gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,00 EUR.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 62,00 EUR. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,05 EUR an. Bei 62,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.166 GEA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,06 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GEA am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,87 Prozent zurück. Hier wurden 1,31 Mrd. EUR gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte GEA die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen

GEA-Aktie fest: Fitch bestätigt Gea Group mit BBB+; Ausblick stabil

Erste Schätzungen: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

