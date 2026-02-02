DAX25.164 +1,2%Est506.090 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Profil
Gedämpftes Umfeld

KWS SAAT-Aktie etwas schwächer: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft

12.02.26 09:39 Uhr
KWS SAAT-Aktie etwas leichter: Umsatzwarnung schockt Anleger | finanzen.net

Der Saatguthersteller KWS SAAT erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
69,70 EUR 1,60 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Niedrige Preise für Agrarrohstoffe führten zu Unsicherheiten bei den Anbauentscheidungen von Kunden und daher einer stärker als bisher angenommenen Verringerung der weltweiten Anbaufläche für Zuckerrüben, teilte der im Nebenwerteindex SDAX notierte Konzern am Donnerstag mit. Im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) rechnet KWS deshalb mit einem Umsatz auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, auf Vorjahresniveau. Bislang wurde ein Wachstum von rund drei Prozent angepeilt.

Im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Dezember) ging der Umsatz um 1,4 Prozent auf 411,3 Millionen Euro zurück. Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich um rund ein Viertel auf 49,0 Millionen Euro, was maßgeblich auf einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts zurückgeht. Unter dem Strich stand damit ein um 45 Prozent kleinerer Verlust von 63,8 Millionen Euro.

"Wir setzen unseren Fokus klar auf Profitabilität", sagte Finanzchef Jörn Andreas laut Mitteilung. Im laufenden Geschäftsjahr sollen vom Umsatz des Saatgutherstellers weiterhin 19 bis 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Der Sondergewinn aus dem Verkauf von Lizenzrechten infolge des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäfts ist dabei ausgeklammert.

KWS SAAT-Aktien stabilisieren sich trotz gekappter Umsatzprognose

Eine gesenkte Umsatzprognose von KWS SAAT ist für die Anleger am Donnerstag keine böse Überraschung. Im XETRA-Handel notiert die KWS SAAT-Aktie zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 68,60 Euro, nachdem sie am Vortag um fast sechs Prozent eingebrochen war und damit ihre bisherigen Jahresgewinne komplett abgegeben hatte. Mit dem jüngsten Erholungsversuch hielt sich das Papier über der 100-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend.

Allzu überraschend kam die Prognosesenkung offensichtlich nicht. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank hatte bereits vor der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr ein geringeres Wachstum im Geschäftsjahr erwartet und auch seine Erwartungen an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gestutzt. Das erste Halbjahr sei dennoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ergänzte Bosse in einer ersten Reaktion. /niw/mis

EINBECK (dpa-AFX)

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
03.02.2026KWS SAAT SECo AddBaader Bank
26.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
19.11.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
18.11.2025KWS SAAT SECo AddBaader Bank
13.11.2025KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
