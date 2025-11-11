General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagabend im Plus

DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.502 -0,1%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 71,26 USD.

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 20:07 Uhr 0,3 Prozent. Die General Motors-Aktie legte bis auf 71,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 71,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 371.837 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 71,64 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 41,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

General Motors ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

