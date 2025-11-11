General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagabend im Plus
Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 71,26 USD.
Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 20:07 Uhr 0,3 Prozent. Die General Motors-Aktie legte bis auf 71,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 71,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 371.837 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 71,64 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 41,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.
General Motors ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,21 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|General Motors buy
|UBS AG
|13.02.2019
|General Motors Buy
|Seaport Global Securities
|11.01.2019
|General Motors Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|18.06.2020
|General Motors Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2019
|General Motors Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2018
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen