General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 67,77 USD zu.

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 67,77 USD. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,47 USD an. Bei 68,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 323.869 General Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 68,47 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 1,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,65 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Am 21.10.2025 äußerte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 48,59 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

