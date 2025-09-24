DAX23.597 -0,3%ESt505.456 -0,2%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl69,00 -0,1%Gold3.759 +0,6%
Kursverlauf

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Donnerstagvormittag höher

25.09.25 09:26 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Donnerstagvormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Zuletzt ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 36,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
37,14 EUR 0,58 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Gerresheimer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 36,96 EUR zu. Die Gerresheimer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.813 Gerresheimer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,25 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 168,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2025 bei 26,52 EUR. Derzeit notiert die Gerresheimer-Aktie damit 39,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Gerresheimer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,07 EUR je Gerresheimer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Gerresheimer am 10.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 600,65 Mio. EUR gegenüber 502,38 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gerresheimer-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Gerresheimer rechnen Experten am 08.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,06 EUR je Aktie in den Gerresheimer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr gekostet

