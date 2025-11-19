DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.447 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,53 -2,0%Gold4.076 +0,2%
Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochabend mit KursVerlusten

19.11.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochabend mit KursVerlusten

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 126,91 USD ab.

Gilead Sciences Inc.
Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 126,91 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,95 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 686.691 Gilead Sciences-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 128,02 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 0,87 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,08 USD ab. Abschläge von 32,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,31 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7,53 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 10.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

