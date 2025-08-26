Großfeuer

In der Nacht zu Mittwoch ist es im Hamburger Hafen erneut zu Explosionen gekommen.

Zwei Container gingen in Flammen auf und mussten aus sicherer Entfernung mit Wasserwerfern gelöscht werden, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mitteilte. Um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern, bauten Einsatzkräfte Wasserschleier zwischen den Containern auf.

Auch am Mittwochmorgen sind rund 30 Feuerwehrleute weiter im Einsatz. Sie decken Glutnester auf und öffnen Container, um sie abzulöschen. Erst danach können Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Das Großfeuer war am Dienstagmorgen zunächst unter Kontrolle gebracht worden - doch mehr als 40 Stunden nach Ausbruch der Flammen dauern die Arbeiten noch an.

Für die HHLA-Aktie geht es via XETRA zeitweise um 1,42 Prozent abwärts auf 20,8 Euro.

