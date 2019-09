Warren Buffett-Depot: Diese Aktien könnten einen Kauf wert sein

• Inzwischen auch Tech-Aktien im Depot• Buffett setzt auf langfristige Value-Strategie• Auch unbekannte Unternehmen bergen Potenzial

Warren Buffett gilt als Börsenlegende und hat in der Vergangenheit mit seinem Investmentunternehmen Berkshire Hathaway schon oft bewiesen, dass er ein Gespür dafür hat, welches Investment Potenzial birgt. Im Laufe der Jahre musste er daher auch seine Strategie immer wieder anpassen. Einige Aktien aus seinem Depot dürften für Anleger derzeit interessant sein.

Facebook-Aktie

Das Unternehmen verzeichnet inzwischen 2,7 Milliarden täglich aktive Nutzer und bietet mit Instagram, WhatsApp und dem Messenger weitere Angeboten, um die kaum jemand herumkommt. Während einige Investoren über die Entwicklungen bei Facebook besorgt sind - das Unternehmen stand immer wieder in der Kritik aufgrund von Skandalen um Datenmissbrauch - habe Buffett Unternehmen wie Wells Fargo oder Coca-Cola, wenn sie in der öffentlichen Kritik standen, laut Bowman, in der Vergangenheit immer verteidigt. Facebook sei ein schnell wachsendes Unternehmen mit einem sicheren Geschäftsmodell. Des Weiteren habe die Facebook-Aktie in den vergangenen Monaten an Wert verloren und werde somit aktuell recht günstig gehandelt. Und da für Warren Buffett der Preis eines potenziellen Investments bei der Auswahl seiner Aktien einer der wichtigsten Aspekte ist, dürfte Facebook in Bowmans Augen derzeit einen Kauf wert sein.

General Motors-Aktie

Buffett ist ebenfalls dafür bekannt, auf Aktien zu setzen, bei denen etwas Geduld erforderlich ist. Er verfolgt eine langfristige Strategie und setzte darauf, dran zu bleiben, wenn andere Angst bekommen. Daher sei General Motors, laut Daniel Miller von The Molty Fool, das optimale Investment nach Buffetts Strategie. Obwohl die Autoindustrie aktuell eher unter Druck steht, legte GM eine gute Performance hin. Trotz leichtem Umsatzrückgang stieg der Nettoertrag und auch der Gewinn pro Aktie liege mit 1,64 US-Dollar deutlich über den Erwartungen von Analysten. Zukunftspotenzial zeige der Autobauer mit seinen Entwicklungen bei GM Cruise, in Sachen selbstfahrende Fahrzeuge. Somit dürfte die GM-Aktie für Anleger interessant sein.

Visa-Aktie

Eines der wenigen Papiere, von denen er und Warren Buffett beide viel halten, sei die Visa-Aktie, erklärt Brian Feroldi von The Motley Fool. Visa, der Betreiber des größten Bezahlungsnetzwerks, verdient bei jedem Zahlungsvorgang mit einer Karte mit dem Visa-Logo einen kleinen Anteil des gezahlten Betrags. Doch diese kleinen Beträge summieren sich, durch die Masse an Geldern, die sich jedes Jahr durch das Netzwerk bewegt. Das Unternehmen profitiert kräftig vom Trend zur bargeldlosen Zahlung und erwartet für das Jahr 2019 einen Umsatz von knapp 23 Milliarden US-Dollar. Die Kreditkartenorganisation sei sehr zahlungsstark und könne daher unter anderem steigende Dividenden Zahlen und Akquisitionen tätigen, so Feroldi. Zwar sei die Visa-Aktie derzeit recht teuer, doch Marktbeobachter rechneten damit, dass sie in den kommenden fünf Jahren mehr als 15 Prozent jährlich zulegen würde. "Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum Buffett und ich uns einig sind, dass Visa einfach eine der besten Aktien ist, die man besitzen kann", erklärt Feroldi.

Axalta Coating Systems-Aktie

Viele Unternehmen, in die Warren Buffett investiert, sind große, bekannte Marken. Doch von manchen seiner Investments haben die meisten noch nie gehört. So zum Beispiel Axalta Coating Systems. Das Unternehmen stellt Lackierungen und Beschichtungen für jegliche Fahrzeuge, aber auch spezielle Beschichtungen für Rohre, Skulpturen oder sogar Achterbahnschienen her. Im Juni kündigte die Geschäftsführung an, strategische Alternativen zu überdenken, um den Nutzen für die Anteilseigner zu steigern. Möglich sei auch ein Verkauf des Unternehmens, was das Investment zum einen etwas riskanter mache, aber andererseits auch den Preis in die Höhe treiben könnte, erklärt John Bromels in einem Bericht von The Motley Fool. Doch auch wenn Axalta keinen Käufer finden sollte, liefen die Geschäfte gut, denn Axalta habe sowohl seinen Nettoertrag als auch seinen Umsatz steigern können. Wer bereit sei, das Risiko in Kauf zu nehmen, sollte einen genaueren Blick auf das Unternehmen werfen, so Bromels.

Amazon-Aktie

Als dieses Jahr bekannt wurde, dass Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway in Amazon investiert, war der Aufschrei groß. Buffett selbst gab zu, es gewissermaßen vergeigt zu haben, weil er nicht bereits früher in den Online-Riesen investiert hatte. Jamal Carnette von The Motley Fool verweist auf drei Geschäftsbereiche bei Amazon, die noch großes Wachstumspotenzial für die Zukunft haben: Der Onlinehandel, Amazon Web Services, das von den Entwicklungen in Sachen künstliche Intelligenz profitiere, und Amazons aufkommendes Werbegeschäft. Buffett stockte im zweiten Quartal seine Amazon-Aktien auf und auch Carnette erwartet, dass Amazon sich auch auf lange Sicht gegen Wettbewerber, wie Walmart, der wieder Marktanteile zurückgewinnen will, durchsetzen wird und auch langfristig ein gutes Investment darstellt.

Restaurant Brands International-Aktie

Restaurant Brands International gehören unter anderem die Fast-Food-Kette Burger King, der kanadische Kaffeeshop Tim Hortons und die Hähnchen-Kette Popeyes. Kontrolliert wird das Unternehmen von dem brasilianischen Investmentunternehmen 3G, mit dem auch Warren Buffett gerne zusammenarbeite. 3G investiere häufig in Unternehmen der Konsumgüterbranche, die nach wie vor auch eine der liebsten Branchen von Warren Buffett, neben der Tech-Branche, sei, erklärt Rich Duprey von The Motley Fool. Unter anderem dank 3G und der wichtigen Marke Burger King, die mit ihrer positiven Entwicklung auch Konkurrent McDonalds herausfordere, sei das Unternehmen für Anleger durchaus interessant.

Apple-Aktie

Ein anderer Technologie-Riese, auf den Warren Buffett weiterhin setzt, ist Apple. In Buffetts Depot stehen Apple-Aktien ungeschlagen auf Platz eins, mit einem Wert von 49,4 Milliarden US-Dollar. Den Umsatz konnte der iKonzern in seinem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 leicht steigern, das operative Ergebnis ging dagegen auf 11,54 Milliarden US-Dollar zurück. Positiv hervorzuheben sei, wie GeVestor berichtet, aber vor allem, dass das Unternehmen seine Abhängigkeit vom iPhone verringert habe. Die Segmente Mac und iPad und das Geschäft mit Kopfhörern und weiterem Zubehör wuchsen. Aber auch die Online-Dienste, wie Apple Pay, iCloud und Apple Music, legten zu. Wenn man bedenkt, dass Apples Angebot demnächst auch noch um weitere Dienste, wie Apple TV+ oder Apple Arcade ergänzt wird, hat der Tech-Gigant hier die Möglichkeit, die zurückgehenden iPhone-Verkäufe auszugleichen und neues Potenzial durch weitere Einnahmequellen zu schaffen.

Buffett wählt seine Investments unter anderem nach Kriterien, wie dem Geschäftsmodell, der Qualität des Managements, Finanzkennzahlen, Alleinstellungsmerkmal und Preis aus. Doch kaum jemand bringt so viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl mit, um es Buffett gleichzutun. Daher bleibt er der erfolgreichste Investor aller Zeiten und eine Börsenlegende. Sich an Buffets Depot zu orientieren bzw. seine Investments einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, dürfte sich dennoch lohnen.

Redaktion finanzen.net

