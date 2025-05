Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 283,80 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 285,80 EUR. Mit einem Wert von 284,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.463 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,25 EUR je Hannover Rück-Aktie.

