Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag gefragt

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 265,60 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 265,60 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 266,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.108 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 9,23 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 7,62 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

