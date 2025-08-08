Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag im Plus

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 267,00 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 267,00 EUR zu. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 267,80 EUR zu. Mit einem Wert von 267,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 28.005 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 215,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,48 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 299,88 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,62 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,08 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

