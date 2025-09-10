DAX23.670 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,83 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Kursentwicklung im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

11.09.25 12:05 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 243,00 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
243,60 EUR 1,40 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 243,00 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 11:38 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 243,80 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 242,60 EUR nach. Bei 242,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.553 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei 235,90 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,92 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,74 EUR je Hannover Rück-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 295,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

