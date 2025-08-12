Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 256,00 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 256,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 255,00 EUR ab. Bei 256,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 51.199 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 14,30 Prozent wieder erreichen. Bei 228,70 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,54 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 297,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.05.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 5,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,62 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,17 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

