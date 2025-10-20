Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 252,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 254,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.345 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,38 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 23,02 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.
Redaktion finanzen.net
