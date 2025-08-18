Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag kaum verändert

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 255,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 255,00 EUR. Bei 255,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,20 EUR. Bei 254,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.868 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,72 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 297,88 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

