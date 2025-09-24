DAX23.536 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.045 -0,2%Nas22.399 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag im Plus

25.09.25 16:11 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Hannover Rück
Aktien
Hannover Rück
250,80 EUR 6,20 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 250,40 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.291 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 16,95 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 235,90 EUR am 08.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 5,72 Prozent sinken.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,25 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 295,25 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
